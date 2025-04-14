Долгожданное тепло возвращается во Владимирскую область. Уже со вторника, 15 апреля, начнется настоящая весна – днем термометры покажут +18 градусов в столице региона. Это следует из сводок

Долгожданное тепло возвращается во Владимирскую область. Уже со вторника, 15 апреля, начнется настоящая весна – днем термометры покажут +18 градусов в столице региона. Это следует из сводок сервиса «Яндекс. Погода». Однако ночью во вторник будет прохладно – всего +5. К тому же день ожидается пасмурный. Примерно такой же по температуре будет среда, 16 апреля, только