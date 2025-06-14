Дореволюционный дом №19 на Летне-Перевозинской улице во Владимире все-таки снесли. Об этом рассказали в соцсетях поисково-спасательного отряда города. Утром 12 июня в доме второй раз

Дореволюционный дом №19 на Летне-Перевозинской улице во Владимире все-таки снесли. Об этом рассказали в соцсетях поисково-спасательного отряда города. Утром 12 июня в доме второй раз обрушилась стена. На месте устанавливали ограждение, приезжали спецслужбы. Судя по всему, дом было уже не спасти, поэтому спецтехника снесла всю постройку. В конце октября прошлого года из-за перепланировки помещений в