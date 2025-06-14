Почему произведения Александра Пушкина остаются актуальными сквозь века, а судьба поэта волнует новые поколения? О творчестве, загадках, гениальности и вольнолюбии поэта порассуждали с

Почему произведения Александра Пушкина остаются актуальными сквозь века, а судьба поэта волнует новые поколения? О творчестве, загадках, гениальности и вольнолюбии поэта порассуждали с доктором филологических наук, профессором, заведующим кафедрой Владимирского филиала Финансового университета Виктором Малыгиным. Виктор Трофимович также является ведущим рубрики Молодёжной думы «Говорим правильно». Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!