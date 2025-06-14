Основные потребители - предприятия Суздальского и Судогодского районов.

Владимирская область, богатая собственными торфяными ресурсами, продолжает импортировать торф из других регионов России и даже из-за рубежа.Управление Россельхознадзора сообщает, что за первые пять месяцев 2025 года в регион поступило более 250 тонн торфа. Последняя партия, объемом 22 тонны, прибыла из Республики Беларусь 6 июня.Все партии проходят контроль, нарушений не обнаружено. Основные потребители - предприятия Суздальского и Судогодского районов.