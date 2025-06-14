Уже два человека погибли на воде за лето во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС области. Сегодня, 14 июня, в Вязниках на участке Клязьмы спасатели обнаружили тело

Уже два человека погибли на воде за лето во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС области. Сегодня, 14 июня, в Вязниках на участке Клязьмы спасатели обнаружили тело 55-летнего мужчины. Утонувшего искали сутки. Первая трагедия на воде произошла в первый же день лета. В поселке Городищи Петушинского района утонул мужчина. Обе смерти случились в