С 14 июня в Центральном парке Владимира будут проводиться летние пленэры. Сегодня за мастер-класс рисования на природе будет отвечать художник и поэт Александр Шаганов. Как рассказали в

С 14 июня в Центральном парке Владимира будут проводиться летние пленэры. Сегодня за мастер-класс рисования на природе будет отвечать художник и поэт Александр Шаганов. Как рассказали в пресс-службе администрации парка, поучаствовать может кто угодно, главное – иметь при себе художественные принадлежности. Участников поснимает профессиональный фотограф. Пленэр продлится с 15:00 до 18:00. Желающие смогут задержаться и