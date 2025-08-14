Шоу состоит из 17 масштабных проекций.

В Суздале на стенах кремля проходит аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля». Проект под названием «Метаморфозы» превращает древние стены в живую книгу, рассказывающую об истории русского творчества.Шоу состоит из 17 масштабных проекций, которые переносят зрителей во времени. Зрители увидят отсылки к традиционным русским ремеслам: белокаменной резьбе, кружеву, мстёрской лаковой миниатюре и гусь-хрустальному хрусталю.Представления проходят на территории Суздальского кремля каждый вечер, с 21:00 до 23:00. Посмотреть их можно до 17 августа. Сеансы начинаются каждые 15 минут.