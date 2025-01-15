13 января в паблике «Подслушано в Гусе (Гусь-Хрустальный)» появилось видео, на котором один школьник избивает другого под восторженные крики одноклассников в школе №15. Автор поста

13 января в паблике «Подслушано в Гусе (Гусь-Хрустальный)» появилось видео, на котором один школьник избивает другого под восторженные крики одноклассников в школе №15. Автор поста утверждает, что на кадрах его внука напал мальчик, который изводит его уже не первый год. Судя по всему, драка произошла на перемене. Один школьник повалил другого (пока другие ребята кричали