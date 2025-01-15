Это на 8,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

За прошедшую неделю во Владимирской области зафиксировано 122 новых случая заражения коронавирусом, что на 8,4% меньше по сравнению с предыдущей неделей. В России в целом отмечен рост заболеваемости на 7,9%.Среди новых случаев: 54 зарегистрированы в округе Муром, 17 в Гусь-Хрустальном районе, 15 в Юрьев-Польском районе, и 13 в городе Владимир. 98,4% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции.За неделю не было зафиксировано смертей от COVID-19, 11 человек были госпитализированы, а 199 выздоровели.