Его создали для архитектурного фестиваля «Зодчество».

В поле около села Менчаково нашли необычный металлический арт-объект — «Храм чернорабочих». Его создали для архитектурного фестиваля «Зодчество».Как сообщает тг-канал «Новый русский // Культурный код», это событие произошло 11 апреля. Село, обладающее богатой культурой и живописной природой, находилось на грани упадка, но инициативная группа энтузиастов успешно восстановила его, сформировав этичную туристическую инфраструктуру и добавив арт-объекты современных художников и архитекторов.Напомним, ранее мы писали, что