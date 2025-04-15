Мужчину обвиняют в 56 преступлениях.

В общежитии во Владимире нашли «резиновую» комнату. Местный житель прописал в ней более 300 мигрантов. Он догадался организовать нелегальный бизнес на 18 квадратных метрах. Конечно, в комнате никто из иностранных граждан не жил. Подробности — в материале .Легкие деньгиОбщежитие расположено на улице Кирова. 41-летний мужчина сам проживает в комнате. Он переехал во Владимир из деревни Суздальского района. По всей видимости, местный житель решил подзаработать, помогая иностранным гражданам легализоваться в России.Чтобы оформить официальные документы, мигрантам нужна регистрацияа. 41-летний мужчина якобы предоставлял место жительства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Конечно, за отдельную плату. Официально владимирец нигде не работал.«Установлено, что в сентябре 2024 года мужчина познакомился с иностранным гражданином, который предложил ему подзаработать, регистрируя по месту своего проживания граждан других государств», — уточнили в ведомстве.Совершил 56 преступленийСейчас материалы по делу передали в Октябрьский районный суд. Всего мужчину обвиняют в 56 преступлениях по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в России».В период с сентября 2024 по февраль 2025 года житель Владимира незаконно зарегистрировал в комнате более 300 приезжих из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Армении. Ему грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо реальный срок до пяти лет.Напомним, что в России с 2025 года ужесточили миграционное законодательство и ужесточили наказание за организацию нелегальной миграции после трагедии в «Крокус Сити Холле».