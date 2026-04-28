Новенький электрический мини-погрузчик АНТ 1000Е уже наводит красоту в городе воинской славы в преддверии майских праздников. Его особенность в том, что он очень тихий. Уровень шума не превышает 42 децибел. Он может работать даже ночью, не создавая неудобств для горожан. В эксплуатации электропогрузчик также значительно дешевле. АНТ-1000Е можно полностью зарядить за 1,5 часа от станции