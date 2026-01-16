Ночь на 19 января — особое время для православных верующих: в России традиционно отмечают праздник Крещения Господня (Богоявления). В этот день вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Одна из самых зримых и волнующих традиций праздника — .Для многих это не просто обряд, а личный вызов: проверить силу духа, ощутить прилив бодрости, стать частью многовековой традиции. Но важно помнить: ледяная вода — серьезное испытание для организма. Прежде чем решиться на купание, стоит честно оценить свое здоровье и подготовиться.Главный врач Владимирского областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Елена Трушкина рассказала в беседе с vlad.aif.ru кому можно и кому нельзя совершить этот акт, и как сделать купание максимально безопасным.Кому купаться нельзя: важные противопоказанияКрещенское купание — прежде всего духовный акт, а не способ закаливания или «очищения». Если есть сомнения в состоянии здоровья, лучше воздержаться и приобщиться к празднику через молитву в храме.Как рассказала Елена Трушкина, купание строго противопоказано при:заболеваниях сердечно‑сосудистой системы (гипертония, стенокардия, сердечная недостаточность, перенесённые инфаркты или инсульты);острых воспалительных процессах (ОРВИ, грипп, гайморит и т. п.);хронических болезнях в стадии обострения (в том числе болезни почек, мочевыводящей или половой систем);неврологических и психических состояниях (эпилепсия, последствия черепно‑мозговых травм и т. п.).Если у вас есть любое из перечисленных состояний, решение о купании должен принимать только лечащий врач.Как подготовиться: за 2-3 дня и в день купанияЕсли здоровье позволяет, начать подготовку стоит заранее, советует врач.За 2–3 дня — полностью откажитесь от алкоголя. Он создаёт иллюзию тепла, но на деле вызывает спазм сосудов и увеличивает нагрузку на сердце.В день купания — плотно поешьте за 1,5–2 часа до захода в воду. Это даст энергию для согревания.Что взять с собой:термос с горячим чаем (никакого алкоголя!);сухое махровое полотенце;махровый халат или тёплую сухую одежду;перекус (бутерброды, шоколад) для быстрого восстановления энергии.Как правильно купаться: пошаговая инструкцияРазминка перед заходом. Сделайте легкие упражнения: приседания, махи руками. Не до пота, но чтобы разогнать кровь.Плавный вход в воду. Не ныряйте и не входите резко — дайте организму адаптироваться.Без погружения головы. Не окунайтесь с головой: это может вызвать спазм сосудов головного мозга и потерю сознания.Три кратких окунания. Для обряда достаточно трёх погружений по шею.Время в воде — не более 90 секунд. Если почувствовали сильный озноб, головокружение или потемнение в глазах — немедленно выходите.Что делать после купанияНасухо вытереться жестким полотенцем, надеть сухую тёплую одежду или махровый халат.Согреться изнутри: выпить горячий чай или травяной отвар, перекусить.Двигаться: не стойте на морозе — походите, сделайте лёгкие упражнения, попрыгайте, помашите руками.Не перегреваться резко: не садитесь сразу в горячую ванну и не идите в сауну — это стресс для сосудов.Главное напоминаниеНикогда не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.Не испытывайте судьбу при наличии противопоказаний.Если сомневаетесь — проконсультируйтесь с врачом.Помните: длительное нахождение в холодной воде не приносит пользы и увеличивает риск переохлаждения.Крещенские купания — красивый и глубокий обряд, но здоровье дороже. Подходите к нему осознанно, берегите себя — и пусть праздник принесет вам радость и душевный покой.