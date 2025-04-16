Теперь на одну районную газету во Владимирской области стало меньше. Сегодня, 16 апреля, «Кольчугинские новости» выпустили последний номер, который начинается с печального сообщения о том,

Теперь на одну районную газету во Владимирской области стало меньше. Сегодня, 16 апреля, «Кольчугинские новости» выпустили последний номер, который начинается с печального сообщения о том, что газета прекращает существование: Дорогие читатели, сегодняшний номер газеты необычный. Он последний. Последний в истории газеты, которая выпускалась более 13 лет. Мы держались, как могли. Нам помогали вы, за что