В Киржачском районе микроавтобус столкнулся с легковушкой. Погибли двое человек, сообщили в УМВД области. Смертельная авария произошла сегодня днем, 16 апреля, на 5 км автодороги

В Киржачском районе микроавтобус столкнулся с легковушкой. Погибли двое человек, сообщили в УМВД области. Смертельная авария произошла сегодня днем, 16 апреля, на 5 км автодороги «Бетонка-Черново» – возле поворота на деревню Дворищи. Микроавтобус «Форд Транзит» столкнулся с «Ладой». По информации УМВД на 14:30, погибли двое человек, которые ехали в отечественной легковушке. Сейчас на месте продолжают