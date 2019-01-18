Канадскому сноубордисту Максенсу Пэрроту диагностировали злокачественную опухоль. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане будет вынужден пропустить целый сезон.
Канадскому сноубордисту Максенсу Пэрроту диагностировали злокачественную опухоль. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане будет вынужден пропустить целый сезон.
Спортсмен рассказал, что узнал о своей болезни за несколько
дней до Рождества. Пэррот обратился к врачу после того, как заметил, что у него образовалась опухоль на шее. Позднее медики сообщили ему страшный диагноз – рак лимфатической системы (другое название –
болезнь Ходжкина).
"Первые симптомы проявились еще в сентябре, у меня чесалась шея. В ноябре я понял, что у меня образовалась шишка. Это была опухшая железа. Мой семейный врач отправил меня на биопсию. Я узнал о диагнозе за несколько дней до Рождества", – передает его слова "Спорт-экспресс".
Из-за опухоли Максесу пришлось на время отказаться от своей профессиональной карьеры. Пэррот уже перенес одну операцию и прошел первый курс
химиотерапии. Призер надеется, что ему удастся вернуться в
большой спорт уже в следующем году.
"Мне до сих пор нелегко от этой новости. Сложнее всего то,
что я пропущу целый сезон, ведь я ещё никогда не пропускал ни одного
соревнования. Болезнь стала для меня новым вызовом. Я намерен сделать всё
возможное, чтобы победить её.
Моя цель – вернуться в форму уже в следующем году. Олимпиада в Пекине еще далеко, до нее остается целых три года", – цитирует спортсмена ТАСС.
Макс Пэррот завоевал серебряную медаль на
в Пхенчхане в дисциплине слоупстайл. Сноубордист также является трехкратным
чемпионом X-Games и многократным призером этапов кубка мира.