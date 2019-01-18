Канадскому сноубордисту Максенсу Пэрроту диагностировали злокачественную опухоль. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане будет вынужден пропустить целый сезон.

Канадскому сноубордисту Максенсу Пэрроту диагностировали злокачественную опухоль. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане будет вынужден пропустить целый сезон.Спортсмен рассказал, что узнал о своей болезни за несколькодней до Рождества. Пэррот обратился к врачу после того, как заметил, что у него образовалась опухоль на шее. Позднее медики сообщили ему страшный диагноз – рак лимфатической системы (другое название –болезнь Ходжкина)."Первые симптомы проявились еще в сентябре, у меня чесалась шея. В ноябре я понял, что у меня образовалась шишка. Это была опухшая железа. Мой семейный врач отправил меня на биопсию. Я узнал о диагнозе за несколько дней до Рождества", – передает его слова "Спорт-экспресс".Из-за опухоли Максесу пришлось на время отказаться от своей профессиональной карьеры. Пэррот уже перенес одну операцию и прошел первый курсхимиотерапии. Призер надеется, что ему удастся вернуться вбольшой спорт уже в следующем году."Мне до сих пор нелегко от этой новости. Сложнее всего то,что я пропущу целый сезон, ведь я ещё никогда не пропускал ни одногосоревнования. Болезнь стала для меня новым вызовом. Я намерен сделать всёвозможное, чтобы победить её.Моя цель – вернуться в форму уже в следующем году. Олимпиада в Пекине еще далеко, до нее остается целых три года", – цитирует спортсмена ТАСС.Макс Пэррот завоевал серебряную медаль нав Пхенчхане в дисциплине слоупстайл. Сноубордист также является трехкратнымчемпионом X-Games и многократным призером этапов кубка мира.