Здание было признано аварийным и отключено от газоснабжения в январе 2023 года.

В Коврове Владимирской области жильцы аварийного многоквартирного дома, построенного в 1938 году, продолжают оставаться без благоустроенного жилья, несмотря на многочисленные обращения. Здание было признано аварийным и отключено от газоснабжения в январе 2023 года.В связи с ситуацией, Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В настоящее время в СУ СКР по Владимирской области организована процессуальная проверка, а исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Напомним, ранее мы писали, что