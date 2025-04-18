Здесь всегда что-то меняется в лучшую сторону.

Здесь всегда что-то меняется в лучшую сторону. И «вечный двигатель» этих перемен – человек, который не на словах, а на деле любит свой родной город – предприниматель и меценат Евгений Федоров.Площадь купцов СоловьевыхВ начале марта Евгений Федоров анонсировал появление нового объекта на площади купцов Соловьевых в Киржаче. Уже в этом году подвижник намерен открыть здесь и концертный зал, и танцевальную студию и, конечно же, красивое атмосферное кафе «Эрмитаж» с уникальной атмосферой и интерьером. За две недели был убран мусор и началось строительство.Горожане, особенно те, кто живет в этом микрорайоне, отреагировали на новыепроекты, исключительно тепло, тем более, что ранее именно меценат Федоров стал инициатором и активным участником создания новых объектов благоустройства в микрорайоне Шёлковый комбинат.Два года назад здесь установили бронзовый памятник купцам Соловьёвым. Представители этого прославленного рода в середине XIX века открыли в городе текстильное производство, а позже во многом создали внешний облик Киржача. Их усилиями были построены десятки, как сказали бы сейчас, социальных объектов – богадельни, больницы, родильный дом, училище, семинарию, храмовые комплексы и т.п.«Будучи людьми глубоко верующими и понимая, что средства, получаемые от производства, нужно вкладывать не только в фабрики, семья решает направлять часть их на богоугодные дела и дела благотворительности», - такие отзывы о Соловьевых сохранились в архивных документах.Идея создать памятник отцу купеческого семейства Александру Соловьёву и его сыновьям – Александру и Петру обсуждалась в городе давно. Краеведы и историки спорили о месте установки памятника. И только после того, как Евгений Федоров приобрел в собственность близлежащие строения в промзоне Шелкового комбината, возникла мысль создать площадь купцов Соловьёвых и установить памятник именно там. Более того, меценат оплатил его изготовление и установку. Одновременно с этим Киржач стал участником федерального конкурса проектов по созданию комфортной городской среды. На этот проект из бюджетов всех уровней было выделено более 80 млн рублей.Киржачский «Эйфель»Но важно и другое – площадь получилась не просто комфортным и уютным пространством, куда с удовольствием приходят горожане и гости города. Она стала тем спутником, в орбиту которого вошли и рядом стоящие здания. К слову, изначально Евгений Федоров взял на себя, кроме расходов на сам памятник, ещё и затраты на разработку проекта и ремонт прилегающих зданий, вложив в планы будущих благоустроительных проектов десятки миллионов рублей. А сегодня он начинает здесь реконструкцию еще нескольких объектов в рамках своего проекта «Киржач Туристический».Так, Евгений Фёдоров намерен сделать смотровую площадку из водонапорной башни на территории заброшенной промзоны бывшего Шёлкового комбината. Она была построена в 1962 году. Высотой с 15-этажный дом - 38 метров. Уходящая в небо башня из красного кирпича пока выглядит стандартно – кажется обычным заводским строением. Но меценат увидел ее другой.- Полное остекление башни позволит создать здесь современную обзорную площадку, откуда откроются захватывающие виды на окрестности. Для удобства посетителей будут установлены две лестницы, которые станут не просто функциональными элементами, а настоящими произведениями искусства. Их изготовят лучшие мастера ковки Киржача и Киржачского района, вложив в работу душу и мастерство. На смонтированных лестницах будут размещены таблички с именами авторов, - приоткрыл планы Евгений Фёдоров.Он подчеркнул, что во многих городах и странах накоплен опыт использования старинных водокачек в качестве туристических объектов. А для Киржача это будет больше, чем просто новая достопримечательность.- Наш город тесно связан с историей отечественной космонавтики. Мы больше, чем где бы то ни было ещё, любим смотреть на всё не свысока, а именно с высоты птичьего полёта, и такая возможность у жителей и гостей города появится. Уверен, что у посетителей будет дух захватывать по мере подъёма на башню. Мы планируем установить панорамные окна, чтобы поднимаясь по лестнице, каждый мог увидеть и оценить открывающийся вид. Это будет своего рода Киржачский «Эйфель», и если здесь и есть какое-то преувеличение, то не очень сильное, - рассказал Евгений Сергеевич.Верстая планы преображенияВодонапорная башня должна преобразиться в течение двух лет. Проект сложный как по вложениям (порядка 20 млн рублей), так и по трудозатратам. Велика доля ручного труда, прежде всего специалистов по ковке. Но те, кто знает мецената, уверены – он добьется своего.Планов преображения города у Евгения Сергеевича много. Так, до конца года в Киржаче будет сооружён и ещё один деревянный мост, с площадки которого можно будет смотреть на город из центра.Предприниматель задумал в ближайшем будущем закольцевать мосты города. Есть и проекты по реанимированию всех заброшенных производственных мощностей бывшего Шёлкового комбината. И они постепенно начинают воплощаться.... Евгений Федоров сравнивает вклад купцов Соловьёвых в развитие и расцвет Киржача два века назад с деятельностью великих российских благотворителей Морозова и Третьякова. Но сам почётный гражданин города и Киржачского района Владимирской области, гендиректор Киржачской типографии Евгений Федоров делает все, чтобы вернуть своим современникам тот самый, великолепный Киржач, который рос и хорошел благодаря совестливым предпринимателям с позицией государственников. И пусть пока мы не можем в полной мере насладиться теми видами города, которые были при купцах Соловьевых, но есть надежда, что новые и отреставрированные здания и объекты станут новыми достопримечательностями Киржача. И пусть «золотой век» купцов Соловьевых ушел в историю, но есть блестящий продолжатель их идей и проектов.