Балабановы и их четверо детей переехали во Владимирскую область, на малую родину мужа.

К депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину на личном приеме в Коврове обратилась многодетная семья. Балабановы и их четверо детей переехали во Владимирскую область, на малую родину мужа.— Родители супруга уже на пенсии, за ним нужен уход, — рассказала депутату Евгения Балабанова. — Мы дружная семья, работящая. У нас четверо детей. У детей и мужа есть гражданство России, а у меня нет. Из-за этого возникают трудности. Например, не все льготы, положенные многодетным, мы можем получать.Алексей Говырин живо откликнулся на просьбу. Подключил к решению проблемы УМВД, местные власти. Понадобилось собрать и подтвердить некоторые документы, нужные для вступление в гражданство.— Вчера Евгения Олеговна Балабанова сообщила, что стала полноправной гражданкой России, приняла присягу и получила паспорт РФ, — написал Алексей Говырин в своём . — Россия открыта для всех, кто искренне хочет стать частью нашей страны, кто хочет добросовестно трудиться, соблюдать законы и традиции. А вот перед нелегальными мигрантами мы ставим заслон.Напомним, что Алексей Говырин — соавтор нескольких законов из «миграционного пакета». Они позволят эффективно и системно бороться с незаконной миграцией. Благодаря принятым поправкам в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы у полиции, прокуратуры, других профильных министерств и ведомств РФ, теперь есть все инструменты, чтобы выявлять и наказывать не только самих нелегалов, но и их пособников.