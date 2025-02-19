Выставка Другая реальность будет работать до конца февраля.

Арт-резиденция Дом книги анонсировала на 19 февраля открытие выставки современных художественных инсталляций. Участники сообщества Desarte365 представят фантазии на тему дорожных знаков.Они рассказывают истории через предметы, которые мы привыкли не замечать. Они дают им новый смысл, шутят, задают вопросы и заставляют смотреть на мир по-другому. Знакомый Стоп может стать манифестом свободы, Пешеходный переход — символом новых путей, — рассказали организаторы.Ранее выставка современных художественных инсталляций Другая реальность побывала в Ростове-на-Дону, Москве и Сухуме.Экспозиция будет работать до 28 февраля по улице Красной, 43. Вход бесплатный, нужна предварительная регистрация по .