В этом году на фестиваль поступило рекордное количество заявок — 465.

С 19 марта во Владимирской области начался 30-й Открытый российский международный фестиваль анимационного кино «Суздальфест». В этом году на фестиваль поступило рекордное количество заявок — 465, из которых отобрано 97 лучших работ, включая короткометражные фильмы, сериалы, студенческие работы и полнометражные картины. В связи с 80-летием Великой Победы предусмотрены показы фильмов, посвященных этой теме.Гостям фестиваля представят программу китайской анимации, а известный режиссер и профессор Пекинской Киноакадемии Чен Си проведет мастер-класс. Также с 19 по 23 марта пройдут показы мультфильмов и мастер-классы для детей в различных учреждениях региона. Для тех, кто не сможет посетить фестиваль, доступно приложение «Суздальфест.Онлайн» с играми и викторинами.