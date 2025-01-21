Городская компания не выполнила свои финансовые обязательства по контракту.
Муниципальная ресурсоснабжающая организация МУП МТС «Окская» в Муроме Владимирской области погасила задолженность в размере 2 миллиона рублей перед поставщиком электроэнергии ООО «Энергосбыт Волга». Об этом сообщает прокуратура региона.
Проблема возникла после того, как городская компания не выполнила свои финансовые обязательства по контракту.
Ведомство внесло представление руководителю МУП, и представитель организации был привлечен к дисциплинарной ответственности. После этих мер долг был погашен.