Городская компания не выполнила свои финансовые обязательства по контракту.

Муниципальная ресурсоснабжающая организация МУП МТС «Окская» в Муроме Владимирской области погасила задолженность в размере 2 миллиона рублей перед поставщиком электроэнергии ООО «Энергосбыт Волга». Об этом сообщает прокуратура региона.Проблема возникла после того, как городская компания не выполнила свои финансовые обязательства по контракту.Ведомство внесло представление руководителю МУП, и представитель организации был привлечен к дисциплинарной ответственности. После этих мер долг был погашен.