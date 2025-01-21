На маршрут №7С ежедневно будут выезжать 8 больших автобусов, тогда как на маршруты №11С и 25 планируется выпуск по 2 автобуса.

Муниципальный перевозчик «Владимирпкссажиртранс» выиграл торги по продаже автобусных маршрутов №7С, 11С и 25. Он выкупил их за символическую сумму в 1 рубль.Согласно данным с сайта госзакупок, на маршрут №7С ежедневно будут выезжать 8 больших автобусов, тогда как на маршруты №11С и 25 планируется выпуск по 2 автобуса. Ранее «Владимирпкссажиртранс» также выиграл торги на три других маршрута: №21С, 15 и 39, которые также были приобретены за рубль.Напомним, ранее мы писали, что во Владимире назвали худшего автобусного перевозчика.