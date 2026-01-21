С 22 января 2026 года на автобусном маршруте №2С «ул. Балакирева — Торговый комплекс «Тандем»» появится дополнительный утренний рейс. Нововведение вводится по многочисленным просьбам жителей. Расписание движения дополнится рейсом, который будет отправляться в 06:20 от конечной остановки «улица Балакирева». Это позволит жителям одноимённого и близлежащих районов раньше добираться до работы, учебных заведений и транспортных узлов.