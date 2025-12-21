Поддержка помогла сотням многодетных семей и участников СВО открыть свой бизнес, развить подсобное хозяйство или найти работу.

С начала года во Владимирской области было заключено 1 446 социальных контрактов в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве социальной защиты населения региона.Среди получателей поддержки — 318 многодетных семей и 19 участников специальной военной операции. Финансовая помощь распределялась по трем ключевым направлениям: до 350 тысяч рублей выделялось на развитие индивидуального предпринимательства, до 200 тысяч — на укрепление личных подсобных хозяйств, и до 75 тысяч рублей — на содействие в трудоустройстве. Благодаря этим средствам многие жители региона смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию и повысить уровень доходов.Право на оформление соцконтракта имеют граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, который в 2025 году составляет 17 201 рубль. Для получения выплаты жителям области необходимо обратиться в территориальные отделы социальной защиты населения по месту жительства.Ранее сообщалось, что