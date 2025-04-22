В первый год запланирован прием 50 студентов на бюджетные места по трем программам.

В 2025 году в Муроме Владимирской области начнется прием абитуриентов в Муромский государственный педагогический институт, который воссоздается на базе Муромского педагогического колледжа. Об этом сообщает «. Это событие станет значимым, так как подобный институт в регионе не работал более полувека.Первый учительский институт был открыт в Муроме в 1939 году и переименован в педагогический в 1953-м, однако в 1960-х годах он был переведен в областную столицу, а в городе остался лишь педагогический колледж.Теперь с 1 сентября 2025 года колледж объединится с институтом, и в новом учебном заведении начнется подготовка педагогов с высшим образованием. В первый год запланирован прием 50 студентов на бюджетные места по трем программам. В колледже в настоящее время обучается около 800 студентов, готовящихся к профессии учителя.