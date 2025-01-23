Во дворе дома №17 на Фейгина суета. Идущие мимо люди, припаркованные автомобили и грузчики с мебелью мешают проехать тяжелой технике. Дорога узкая. Мусоровозу к контейнерной площадке тяжело

Во дворе дома №17 на Фейгина суета. Идущие мимо люди, припаркованные автомобили и грузчики с мебелью мешают проехать тяжелой технике. Дорога узкая. Мусоровозу к контейнерной площадке тяжело подобраться. Её расположение не устраивает и местных жителей. Ольга Никульшина, председатель совета дома №17 на ул. Фейгина Она находится рядом с детской площадкой. Вы сами это наблюдаете. Во-вторых,