Представители городской администрации и главного управления МЧС России провели совещание с руководителями управляющих организаций города для совершенствования системы укрытий, предназначенной для защиты населения.Участники встречи поставили ключевые задачи, направленные на повышение уровня защищенности жителей в случае чрезвычайных ситуаций, в администрации города.В первую очередь необходимо определить точное количество подвальных помещений, которые можно переоборудовать в безопасные укрытия. Специалисты также определяют требования к подготовке таких объектов, включая заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.Отдельное внимание уделяют разработке системы обозначений и информирования жителей о местонахождении ближайших укрытий. Эти меры помогут обеспечить безопасность граждан и оперативное реагирование в случае ЧС.