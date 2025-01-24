Торжественная церемония гашения почтовых марок, посвященных Владимиру, Угличу и Ярославлю, прошла в последнем из этих городов. В ней принял участие мэр Владимира Дмитрий Наумов, а также

Торжественная церемония гашения почтовых марок, посвященных Владимиру, Угличу и Ярославлю, прошла в последнем из этих городов. В ней принял участие мэр Владимира Дмитрий Наумов, а также главы Угличского муниципального района и Ярославля. На почтовой марке, посвященной Владимиру, изображены Золотые ворота, Успенский собор, Владимирский областной театр кукол, водонапорная башня и здание старой Городской думы. В 33-й регион