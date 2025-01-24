Сегодня, 24 января, в Центральном парке открыли колесо обозрения. Аттракцион был на ремонте больше полугода – и теперь ждет горожан и туристов в свои кабинки. Из поста в группе ВК «Колесо

Сегодня, 24 января, в Центральном парке открыли колесо обозрения. Аттракцион был на ремонте больше полугода – и теперь ждет горожан и туристов в свои кабинки. Из поста в группе ВК «Колесо Обозрения Небо33». С 24 января 2025 мы снова будем радовать вас любимыми видами нашего прекрасного города с высоты 50 метров! Закончены основные работы по