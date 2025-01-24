Владимирские астрофотографы запечатлели противостояние Марса. Астрономическое явление состоялось 16 января. Солнце, Земля и Марс выстроились в одну линию. Голубая планета оказалась

Владимирские астрофотографы запечатлели противостояние Марса. Астрономическое явление состоялось 16 января. Солнце, Земля и Марс выстроились в одну линию. Голубая планета оказалась посередине, а красная противостояла Солнцу. В такой траектории небесные тела собираются раз в два года, рассказывают астрономы. В это время Марс имеет максимальный блеск. На небе он сияет в виде яркой звезды. Планета пересекает