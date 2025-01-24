Юра Борисов уже несколько раз был номинирован на престижные кинопремии.

Юра Борисов уже несколько раз был номинирован на престижные кинопремии.Академия кинематографических искусств и наук США объявила список претендентов на премию "Оскар". К радости поклонников российского кино в него вошел и наш соотечественник Юра Борисова. Он будет представлен в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за своего персонажа в картине "Анора". Сам фильм также номинирован на звание лучшего. Среди конкурентов Борисова – знаменитые актеры, такие как Гай Пирс, Эдвард Нортон, Киран Калкин и Джереми Стронг.Российские знаменитости не остались в стороне от этого грандиозного кинособытия и поделились своим впечатлением от успеха Юры Борисова. Ксения Собчак даже предположить этого не могла. Она поздравила актера и добавила, что искусство, действительно, не имеет границ. Яна Чурикова тоже не ожидала такого быстрого успеха, но порадовалась за номинанта.Фильм "Анора" вызвал настоящий ажиотаж в Голливуде. История о романтической связи между богатым русским парнем и танцовщицей из клуба покорила публику, а главные герои фильма Марк Эйдейльштейн, Юра Борисов и Майки Мэдисон мгновенно стали популярными. Их отметили даже такие звезды, как Анджелина Джоли, которая неоднократно подходила к актерам на различных мероприятиях, чтобы выразить свой восторг от их работы над проектом.Важно упомянуть, что ранее Юрий Борисов уже был номинирован на премию "Золотой глобус" за свою роль в фильме "Анора". Несмотря на прогнозы многих экспертов, награду тогда получил Киран Калкин.