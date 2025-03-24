В подмосковном поселке Горки-10 открылась уникальная выставка Таганка! Славься! Смейся! Плачь! Кричи!, посвященная памяти великого артиста и поэта Владимира Высоцкого.

В подмосковном поселке Горки-10 открылась уникальная выставка Таганка! Славься! Смейся! Плачь! Кричи!, посвященная памяти великого артиста и поэта Владимира Высоцкого. Экспозицию подготовили Комитет по культуре администрации Одинцовского городского округа совместно с Государственным музеем Владимира Высоцкого, сообщил глава округа Андрей Иванов в своем телеграм-канале.Посетители выставки смогут увидеть подлинные личные вещи артиста, его сценические костюмы, документы и театральный реквизит из легендарных спектаклей Театра на Таганке: Гамлет, Пугачев, Преступление и наказание и Послушайте!. Особую интерактивность выставке придают QR-коды у экспонатов, которые предоставляют доступ к дополнительному аудиовизуальному контенту о жизни и творчестве Высоцкого.Выставка располагается в Доме культуры поселка Горки-10 (улица 25А) и будет открыта для посещения до 5 мая. Важно отметить, что вход на выставку свободный, что делает возможность познакомиться с наследием великого артиста доступной для всех желающих, без возрастных ограничений.Выставка стала значимым культурным событием для жителей Подмосковья и всех поклонников творчества Владимира Высоцкого, позволяя прикоснуться к наследию одного из самых ярких представителей русской культуры XX века.