Эта мера поддержки предоставляется без учёта дохода семьи, а все ранее существующие выплаты останутся в полном объёме.

Во Владимирской области введена новая единовременная выплата для многодетных семей в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Эта мера поддержки предоставляется без учёта дохода семьи, а все ранее существующие выплаты останутся в полном объёме. Как рассказали в региональном правительстве, 300 тысяч рублей, которые можно направить на любые нужды, уже получат первые семьи.Среди первых получателей этой выплаты – Анна и Сергей Серовы из Владимира, воспитывающие пятерых детей. Супруги признаются, что для них формула счастливой семьи – это 1 + 1 = 5.«То, что у нас будет двойня, стало сюрпризом. Это большая радость! Без помощи мужа мне было бы непросто», – отмечает Анна.Семья уже оформила выплату на четвертого и пятого ребёнка, и в итоге получит 600 тысяч рублей.«Мы решили, как потратим эту сумму. Нам очень нужна большая машина, чтобы вся семья могла ездить за город», – говорит Анна.Министерство социальной защиты населения региона напоминает, что новая выплата направлена на улучшение качества жизни многодетных семей и поможет им справляться с растущими потребностями. Получить ее могут:– оба супруга (единственный родитель) являются гражданами РФ;– третий или последующий ребёнок рождён не ранее 1 января 2025 года;– возраст обоих родителей (единственного родителя) в молодой семье не превышает 36 лет на дату рождения ребёнка, на которого подаётся заявление;– рождение третьего или последующего ребёнка зарегистрировано в органах ЗАГС Владимирской области;– оба супруга (единственный родитель) проживают в нашем регионе на дату рождения ребёнка, а также на дату подачи заявления на единовременную выплату;– обращение за выплатой последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения малыша.Заявление можно подать в МФЦ или в отделе социальной защиты по месту жительства.