Во Владимире центральная улица Большая Московская в пятницу, 24 октября, будет закрыта для машин на шесть часов — с утра до обеда, в администрации города.Причина остановки движения — установка новых искусственных неровностей, призванных замедлить трафик и повысить безопасность пешеходов.Работы пройдут недалеко от перекрестка с улицей Девической. Автомобилистам предлагают планировать маршруты заранее и объезжать зону ремонта. Администрации приносят извинения за доставленные неудобства и обещают завершить монтаж оборудования как можно быстрее.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .