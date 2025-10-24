Завершить реконструкцию планируют до конца нынешнего года.

В юго-западном районе Владимира началась реконструкция улицы Верхняя Дуброва у дома №26. Сейчас строители размечают будущую дорогу, устанавливают бордюры и готовят основание для будущего тротуара. Вскоре приступят к укладке щебня, а после уложат новый асфальт, в городской администрации.Главная цель проекта — сделать проезд удобнее и безопаснее, расширить дорогу до двух полос и обустроить тротуар для пешеходов, особенно школьников и детсадовцев.Завершить реконструкцию планируют до конца нынешнего года.