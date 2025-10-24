Он воспользовался доверием своей знакомой.

В Петушках Владимирской области вынесен приговор местному жителю: он отправится в исправительный центр за кражу 100 тысяч рублей с банковского счета крупной компании. Подробности рассказалиСхема была проста и коварна: в августе 2024 года, пока его знакомая, торговый представитель той самой компании, спала, он воспользовался известным ему паролем, разблокировал ее телефон и перевел деньги со счета организации на счет своего приятеля. На следующее утро средства были обналичены.Руководство компании, заметив пропажу, обратилось в полицию. Теперь воришка приговорен к 9 месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор пока не вступил в силу.