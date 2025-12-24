В Муроме прокурор направил в суд уголовное дело в отношении 6 работников завода, попытавшихся вывезти с территории предприятия под видом мусора 15 тонн сплава металлов. Они обвиняются в

В Муроме прокурор направил в суд уголовное дело в отношении 6 работников завода, попытавшихся вывезти с территории предприятия под видом мусора 15 тонн сплава металлов. Они обвиняются в покушении на кражу, совершённое группой лиц в особо крупном размере. По версии следствия, на одном из заводов Мурома мастер сталелитейного цеха и его пятеро коллег решили обогатиться