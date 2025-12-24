В декабре и январе в регионе пройдет свыше 230 праздничных событий.

Во Владимирской области всерьез взялись за безопасность грядущих новогодних и рождественских праздников. На заседании антитеррористической комиссии под председательством губернатора Александра Авдеева по защите массовых мероприятий.В декабре и январе в регионе пройдет свыше 230 праздничных событий — от детских утренников до больших концертов. Охранять порядок будут более 1 500 человек: сотрудники ОМВД, бойцы Росгвардии, работники частных охранных организаций, народные дружинники и казаки.Дополнительно в местах массовых гуляний организуют дежурство спасателей МЧС.Уже сейчас сотрудники спецслужб проверяют площадки для фейерверков. МЧС совместно с муниципалитетами определили специальные зоны для запуска пиротехники. Сейчас их обследуют сотрудники госпожнадзора и полиции.Также силовики осматривают места проведения мероприятий на наличие подозрительных предметов и взрывных устройств. Проходят проверки ТЦ, рынков и ярмарок — особое внимание уделяют местам складирования товаров для праздничной торговли.