Инцидент произошел в деревне Вашутино 23 января. Участковые заметили на улице Мира автомобиль ВАЗ-2110. Один из полицейских узнал за рулем машины местного 19-летнего жителя поселка Анопино.

Инцидент произошел в деревне Вашутино 23 января. Участковые заметили на улице Мира автомобиль ВАЗ-2110. Один из полицейских узнал за рулем машины местного 19-летнего жителя поселка Анопино. Парень – на плохом счету. Он уже не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за пьяную езду. Полицейский остановил машину, подошел и спросил документы. Из пресс-релиза УМВД