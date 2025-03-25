19 марта во Владимире прошла межрегиональная конференция «Цифровая трансформация здравоохранения Владимирской области». В ней приняли участие более 150 экспертов в сфере медицины и IT:

19 марта во Владимире прошла межрегиональная конференция «Цифровая трансформация здравоохранения Владимирской области». В ней приняли участие более 150 экспертов в сфере медицины и IT: представители Владимирской, Рязанской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также компаний «Ростелеком», РТ МИС, «РТК Радиология», «РТ Доктис» и «РедОС». Специалисты обсудили вопросы внедрения искусственного интеллекта и других цифровых ресурсов, призванных