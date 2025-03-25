Новый муниципальный дом построят во владимирском микрорайоне Энергетик. Планируется, что он будет четырехэтажным с 52 квартирами. Жить там будут граждане из социально-ориентированной

Новый муниципальный дом построят во владимирском микрорайоне Энергетик. Планируется, что он будет четырехэтажным с 52 квартирами. Жить там будут граждане из социально-ориентированной категории. Как рассказал мэр Дмитрий Наумов в соцсетях, администрация Ленинского района в ближайшее время проведет собрание с жителями. Смета готова, деньги на строительство выделены. О сроках работ пока не сообщается. Прокомментируйте новость у