Энергоэффективность перестаёт быть выбором энтузиастов — она становится частью рационального подхода к жизни.

Энергоэффективность перестаёт быть выбором энтузиастов — она становится частью рационального подхода к жизни. Исследования финансового маркетплейса «» и Ассоциации РАПЭКС показывают, что 91% россиян при выборе жилья ориентируются на возможность снизить расходы на ЖКХ, и это — главное доказательство: энергосберегающие технологии прочно вошли в повестку потребителей.ЖКХ как стимул для переменКоммунальные платежи остаются самой ощутимой статьёй расходов в семейном бюджете. Именно поэтому энергоэффективность всё чаще рассматривается не как абстрактное «за всё хорошее», а как практичный инструмент экономии. Каждый второй опрошенный готов участвовать в коллективных проектах по модернизации дома — будь то утепление фасада, замена окон или установка энергоэффективных систем отопления.Экология пока вторичнаИнтерес к экологичным материалам есть, но он уступает экономике. Только 43% респондентов задумываются об их использовании, остальные либо не придают значения, либо не обращают внимания вовсе. Также лишь небольшая часть покупателей интересуется у застройщика устойчивостью здания к климатическим изменениям. Для большинства этот параметр пока не стал значимым.Мало знать — важно пониматьХотя энергоэффективные здания маркируются специальными табличками с буквами энергоэффективности, только треть респондентов придаёт этому значение. Остальные либо не замечают, либо не знают, как интерпретировать такую информацию. Это говорит о том, что технологии есть, но знаний о них — пока недостаточно.Готовность платить за комфорт и экономиюРоссияне готовы платить за удобство и снижение затрат: почти половина согласны доплатить до 5% к стоимости жилья за высокий класс энергоэффективности, а каждый седьмой — до 10%. Однако треть покупателей всё же считает, что улучшения не должны увеличивать цену. Это создаёт запрос на баланс между доступностью и качеством.Россияне всё чаще выбирают энергоэффективные решения — не ради моды, а ради выгоды. Это отражает зрелость потребительского поведения и открывает возможности для развития государственной и корпоративной инициативы в сфере модернизации жилья.Реклама. 18+