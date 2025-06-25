Несмотря на корректировки проекта.

Строительство крупнейшей в регионе школы на 1200 мест в Суздале должно завершиться в 2025 году, несмотря на задержки, связанные с корректировкой проектно-сметной документации. Об этом губернатор Владимирской области Александр Авдеев по итогам инспекции объекта.«Потребовалась корректировка проектно-сметной документации, в мае она прошла госэкспертизу. Общая техническая готовность объекта сейчас более 80%. Ведутся работы по благоустройству, устройству внутренних систем канализации, водоснабжения, планируется приступить к чистовой отделке помещений. Строительство необходимо завершить в 2025 году», – заявил глава региона.Замедление работ весной было обусловлено именно необходимостью внесения изменений в проект, однако после успешного прохождения госэкспертизы в мае, строительство возобновилось в активном темпе. На данный момент подрядчики сосредоточены на завершении внешних работ, прокладке внутренних коммуникаций и подготовке помещений к чистовой отделке.Ранее , что школа в Сновицах-Веризино готова на 80%.