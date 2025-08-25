В селе Чамерево Судогодского района появилась памятная доска в честь великого русского писателя и дипломата Александра Грибоедова, автора комедии «Горе от ума». Мемориал установлен у стен

В селе Чамерево Судогодского района появилась памятная доска в честь великого русского писателя и дипломата Александра Грибоедова, автора комедии «Горе от ума». Мемориал установлен у стен Преображенской церкви. Именно сюда, как свидетельствуют исторические источники, в начале XIX века приходила семья Грибоедовых, жившая некоторое время в этих местах. Считается, что и сам будущий писатель посещал Чамерево.