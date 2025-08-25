В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Во Владимире сотрудники полиции задержали двоих жителей Камешковского района, подозреваемых в краже золотого браслета. Потерпевшая, местная жительница, обратилась в полицию, заявив, что лишилась украшения стоимостью 20 тысяч рублей.Девушка рассказала, что накануне отдыхала в кафе с двумя знакомыми. Выпив, она уснула, а когда проснулась, ни браслета, ни ее приятелей рядом не оказалось.Полицейские быстро установили личности молодых людей. Ими оказались 22-летний и 24-летний жители Камешковского района. Похищенное ювелирное изделие они успели сдать в ломбард, но у них был изъят залоговый билет.В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.