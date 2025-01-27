Несмотря на нарушения, колледжи продолжали выполнять госзадания и исполняли бюджетные обязательства.

Проверка колледжей Владимирской области, проведенная счетной палатой, выявила нарушения в сфере оплаты труда и закупок. Установлено, что министерство образования не полностью учитывало контрольные цифры приема студентов и не утверждало необходимые документы для определения объема субсидий.Несмотря на нарушения, колледжи продолжали выполнять госзадания и исполняли бюджетные обязательства.Результаты проверки были представлены губернатору Александру Авдееву и Заксобранию, а также поступили представления в адрес министерства и проверенных учреждений. Напомним, ранее мы писали, что