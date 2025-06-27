После июньского снижения ключевой ставки «Выберу.ру» подготовил рейтинг банков с наиболее выгодными семьям с детьми льготными ипотечными программами на покупку готовых или строящихся квартир и частных домов.

После июньского снижения ключевой ставки «Выберу.ру» подготовил рейтинг банков с наиболее выгодными семьям с детьми льготными ипотечными программами на покупку готовых или строящихся квартир и частных домов.В ходе исследования аналитики «Выберу.ру» сравнили, как изменились условия семейной ипотеки в линейках всех российских банков-участников госпрограммы. В результате анализа и расчётов был подготовлен рейтинг «Лучшие семейные ипотеки в июне 2025 года».Собственная методика ранжирования, которая использована «Выберу.ру», позволила сопоставить семейные ипотеки всех банков-участников не только по величине скидки к базовой ставке госпрограммы. Весомыми переменными для оценки являлись размер первоначального взноса, сумма ежемесячных платежей и полная стоимость кредита. В формулу включались коэффициенты, отражающие сумму ипотеки и её срок. Продукты ранжировались с поправкой на условия страхования, наличие опции для понижения ставки, скидок для зарплатных клиентов и за онлайн-оформление. В алгоритме дополнительно учитывался индикатор значимости банка на финансовом рынке. Рейтинг «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.Первое место июньского рейтинга льготных программ по совокупности набранных баллов заняла программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» Банка «Клюква» по минимальной ставке от 2,99% и с первым взносом от 20,01%. В тройке лидеров — ипотечные продукты для семейных льготников от Тимер Банка (от 5,4%) и Банка «Финсервис». Далее в топовой десятке в порядке убывания идут программы федеральных ипотечных лидеров и ведущих региональных кредиторов: «Кубань Кредит» Банка, Абсолют Банка, Банка «Россия», ПСБ, Банка Уралсиб, Банка «Санкт-Петербург», Сбербанка.«Снижение ключевой ставки ЦБ на 1% в июне мало сказалось на рынке ипотеки. Средние рыночные проценты, по нашим оценкам, опустились к концу июня лишь до 24,24%. Их уровень по-прежнему заградительный для массового ипотечника. Поэтому семейная ипотека под 6% остаётся, пожалуй, единственным рабочим решением для покупателей с детьми до 6 лет. Тем более госпрограмма в 2025 году расширена на "вторичку" в городах, где нет новостроек. А в июне увеличилось количество банков, которые теперь предлагают скидки к базовой ставке государства. Вероятно, рост дисконтов станет трендом этого лета. Ведь, как следует из аналитики ЦБ, с помощью семейной ипотеки банки выдают больше 75% от объема всех ипотечных сделок. Причём спрос россиян на этот вид льготного кредита продолжает расти. Так, к третьей декаде июня количество запросов уже превышает прошлогодний июньский результат за месяц в 1,5 раза. На "Выберу.ру" условиями льготного кредита с начала года интересовались почти 120 тыс. пользователей, это вдвое больше, чем годом ранее. В июне они изучают 48 предложений от всех банков-участников госпрограммы, представленных на "витрине" нашего финансового маркетплейса. Затем, найдя подходящий вариант, отправляют заявки в банки. В первый месяц лета наиболее активно подбирают семейную ипотеку жители обеих столиц, Краснодара, Новосибирска, Сочи, Казани, Пятигорска, Самары, Челябинска, Екатеринбурга, Красноярска, Томска, Перми и Тюмени», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 15 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 318 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.