Строительный мусор, покрышки, стекла и даже детские игрушки – все это валяется в лесу неподалеку от деревни Багриново. Местные жители пожаловались на проблему волонтерам Народного

Строительный мусор, покрышки, стекла и даже детские игрушки – все это валяется в лесу неподалеку от деревни Багриново. Местные жители пожаловались на проблему волонтерам Народного фронта. По словам селян, огромная свалка в лесу существует уже три года. Карина Никонова, представитель Народного фронта во Владимирской области Здесь свалка начинается, а там, в глубине леса, даже не