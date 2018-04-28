Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко иронически высказался по поводу длительного противостояния Роскомнадзора с Telegram. Он сравнил этот процесс с разводом супругов, к которому стороны шли долгих три года.

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко иронически высказался по поводу длительного противостояния Роскомнадзора с Telegram. Он сравнил этот процесс с разводом супругов, к которому стороны шли долгих три года.Помощник Владимира Путина считает, что борьба надзорного ведомства с популярным мессенджером – "тот случай, когда врачи боятся давать диагноз". "К моменту появления у людей вопроса о разводе, они очень долго к этому моменту шли, с момента свадьбы. Роскомнадзор и Telegram шли к этому моменту больше трех лет. То, что сейчас происходит – не момент выяснения отношений", – заявил Клименко.По словам специалиста, когда к компании приходит запрос от правоохранительных органов, она называет конкретные пункты, которые может выполнить по законодательству. При этом организация отмечает моменты, которые стоит тщательно обсудить.Основатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, категорически отказывался сотрудничать, передает РИА Новости. "Мы никогда не видели такого ответа от Павла. Он всегда отвечал отказом, никаких других ответов не было", – рассказал Клименко.Эксперт также ответил на вопрос, создаст ли история с Telegram прецедент для блокировки других мессенджеров,. "Давайте сначала переживем и переварим один процесс", – сказал он.Напомним, Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. Cуд посчитал, что мессенджер неправомочно отказал ФСБ в предоставлении ключей дешифровки переписки пользователей.Telegram стал уходить от блокировки, используя IP-адреса крупнейших компаний. В результате этого в черный список попали многие популярные сервисы и веб-сайты, которые стали недоступны для пользователей.